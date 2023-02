Après «La Voix»: Rémi Basque, le chat sauvage en liberté

Marjo chantait «On n'apprivoise pas les chats sauvages» et cette maxime s’applique bien pour décrire Rémi Basque, demi-finaliste lors de la deuxième saison de La Voix, qui s’est éloigné des projecteurs après son apparition télévisuelle, pour mieux réapparaître ensuite.

• À lire aussi: Après «La Voix»: Liana, l’auteure-compositrice-interprète assumée

• À lire aussi: Après «La Voix»: une montagne russe de 10 ans pour Étienne Cousineau

• À lire aussi: Après «La Voix»: un succès à sa mesure pour Louis-Paul Gauvreau

«C’est plate à dire, mais La Voix m’a montré ce que j’aimais moins de ce métier-là», a-t-il révélé en entrevue à l’Agence QMI. «Mes amis concurrents se promenaient dans les lancements de tout le monde, je voulais rien savoir de ça, c’était beaucoup trop encadré. Je ne peux pas dire que ça ne m’a pas apporté de belles opportunités de spectacles, mais je préfère avoir toute ma liberté.»

Pas question de changer ses habitudes, celui qui est originaire de Tracadie-Sheila, au Nouveau-Brunswick, est d’abord retourné jouer dans le métro puis a commencé à travailler sur son matériel original. Un premier album, 1984, qu’il signe avec son nom de scène Ray Marcianno, voit le jour en mars 2016.

«Ray, c’est mon surnom, tous mes amis m’appellent comme ça et Marcianno, je l’ai pris quand on créait nos profils Facebook il y a plusieurs années et je regardais Raging Bull, avec «Rocky Marciano», et le nom est resté.»

Mais c’est vraiment son passage au Festival international de la chanson de Granby, en 2019, où il a vu vraiment le potentiel de ses chansons. «Avec mon parcours jusqu’en demi-finale, mes chansons ont joué à la radio satellite», a-t-il partagé.

Et maintenant?

En plus de travailler sur son matériel solo, Rémi chante depuis trois ans au sein de la formation punk francophone «Barnak», un genre peu présent au Québec. «On voulait offrir du bon matériel en français aux gens qui va rivaliser avec tous les groupes américains.» Le premier clip de la formation, 1999, sortira vendredi.

Rémi collabore également sur le prochain album d’Ema Landry, une chanteuse folk originaire de la Côte-Nord. «On travaille ensemble depuis La Voix, elle avait aussi auditionné mais elle n’a été choisie par aucun coach, mais on s’est vraiment bien entendus depuis l’aventure et on collabore bien, en raison de nos caractères complètement opposés», a-t-il mentionné.

Le matériel solo de Ray Marcianno se retrouve sur Bandcamp. Pour être au courant de ses prochains projets, rendez-vous sur sa page Facebook.