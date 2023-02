LÉVESQUE, Benoit



À l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), le 9 janvier 2023, à l'âge de 72 ans et 6 mois, est décédé monsieur Benoit Lévesque, époux de madame Claire Côté, fils de feu madame Thérèse Bissonnette et de feu monsieur Marc Lévesque. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Paule (Jean-Daniel Lavoie), ses frères et sœurs Michelle (Michel Letellier), Jacques (Claire Fortier), Claire (Jacques Trahan), Richard (Brigitte Brulotte), Danielle (Nicolas Henchoz), France (Marc Gagnon), Céline, Simon (Jacinthe Joly), Josée (André Nadeau) et Mathieu (Marie Talbot). Il était le frère de feu Sylvie (feu Jules Beaulieu- Claude Mercier). Il était le beau-fils de feu Lionel Côté et feu Bernadette Laprise. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs Yolande (feu Gérard Painchaud) Graziella (Louis-Philippe Doucet), Florimond (Pâquerette Soucy), Diane (Clermont Faucher), Réjean (Réjane Dallaire) et Lévis (Pierrette Blais). Il était le beau-frère de feu Florence (Raymond Naud) et de feu Carmen. Plusieurs neveux, nièces et amis(es) sont également affectés par son départ.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'IUCPQ.