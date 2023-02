SANTERRE, Lise



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 décembre 2022, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Lise Santerre, épouse de monsieur Ghislain Beaulieu. Elle était la fille de feu Jeanne d'Arc Mercier et de feu Jean-Paul Santerre. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com Elle laisse dans le deuil, outre son époux Ghislain ; ses filles : Amélie (Martin Larose) et Maude (Gino Beauchamp) ; ses petits-enfants : Henrik, Ingrid, Josiane et Camille ; ses sœurs : Luce (Sylvain Mathews ; ses enfants : Jérôme, Thomas et Camille) et France (Dany Duchemin) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaulieu : feu Guy (Liliane Chamberland), feu Gisèle (feu Marcel Goulet), feu Gilles (Yvette Dugas), Lisette, feu Réal (Louise Blais), Gaston (Marie Huard), Roger, et Ginette (Roger Bataillé), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du département d'hémato-oncologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et leur grand humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de leucémie et lymphome du Canada, Tél. : 1 833 222-34884, www.cancersdusang.ca