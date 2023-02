LIZOTTE, Jean-Louis



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 17 janvier 2023, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Jean-Louis Lizotte, époux de madame Louise Vaillancourt, fils de feu madame Jeannette Blouin et de feu monsieur Lucien Lizotte. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule dimanche 5 février 2023, de 17 h à 20 h,de 9 h à 10 h 45.Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Louise; ses enfants Vicky (Jean Villeneuve) et Julie (Jean-François Fournier); ses petits-enfants : Alexia, Audrey-Anne (Simon Lachaîne), Maxime, Justine et Samuel; ses sœurs : Huguette et Hélène-Françoise; ses nièces : Geneviève et Myriam, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Il était le beau-fils de feu Roger Vaillancourt et feu Madeleine Juneau Vaillancourt. La famille aimerait remercier le personnel du centre d'hébergement St-Antoine pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Téléphone : 418 527-4294, Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.