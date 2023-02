CLOUTIER, Jacques



Victor HugoEntouré de l'amour de son épouse et de son fils à sa résidence de Saint-Gabriel-de-Valcartier, est décédé monsieur Jacques Cloutier, âgé de 63 ans. Il était le fils de feu Dollard Cloutier et de feu Gilberte Boulanger. La famille accueillera parents et amis à lade 10h30 à 12h et de 13h à 15h30,La famille, les proches et les amis seront invités au Club de Golf Lorette, (12986, rue Monseigneur-Cooke, Québec, QC G2A 3B6) pour un dernier rassemblement chaleureux. Il y aura inhumation de l'urne au cimetière de Montmagny au printemps 2023. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Josette Gaulin, ses fils : Gabriel Cloutier et Alexandre Cloutier (né d'une union précédente); ses sœurs et ses frères : Louise (Pierre Cloutier), Nicole (Laval Day), André (Kathleen Tousignant), Jean François (Claudette Larouche), Denise (Denis Descôteaux), Alain, René (Suzanne Pedneault), Benoit (Odette Bergeron), Martain (Shelly Gordash), Hélène, Odette (Rémi Boudreault), Richard (France Tardif), Audrey (François Le Page); ses belles-sœurs et ses beaux-frères : feu Joanne (Jocelyn Routhier), François (Danielle Lacombe), Luce (Michel Houle), Pierre (Éric Couture) ; ses nièces et ses neveux, ses parents et ses amis - particulièrement son grand ami Réal Perron. Nous remercions sincèrement toute l'équipe des soins palliatifs du CLSC de La Jacques-Cartier (Loretteville), et plus particulièrement la docteure Marie Josée Mailloux de même que l'infirmière Chloé Boucher pour leurs soins attentionnés, leur dévouement ainsi que leur présence rassurante et bienveillante au cours des derniers mois. Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél : 418 656-4999, courriel : Info@fondation-iucpq.org, site Internet : https://iucpq.qc.ca ou à tout autre organisme de votre choix.