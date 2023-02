BRETON, Olivier



C'est avec une immense tristesse que nous faisons part du décès de monsieur Olivier Breton à l'âge de 42 ans, le 23 janvier 2023, à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus-unité des soins palliatifs.Il laisse dans le deuil son père Reynald Breton (Chrystianne Laroche); son frère Hugo (Karine Piché) et leurs enfants : Thomas, Justin et Laurie; son frère Louis-Alexandre (Sharon Fortune); les fils de Chrystianne : Sébastien et Vincent Pouliot et ses filles : Juliette et Rose; ses tantes et oncles de la famille Breton; son parrain Gilles Simard; les membres de la famille Laroche, ainsi que plusieurs cousins, cousines, amis et son fidèle compagnon des quatorze dernières années son chien Sakic qu'il aimait tant. La famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.