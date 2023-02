LALIBERTÉ, Louise



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 janvier 2023, à l'âge de 64 ans, est décédée madame Louise Laliberté, épouse en premières noces de feu monsieur Richard Trépanier et en secondes noces de monsieur Armand Leclerc. Elle était la fille de feu Jean-Marie-Laliberté et de feu Marie-Jeanne D'Anjou. Elle demeurait à St-Édouard-de-Lotbinière. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Armand, ses enfants : Cynthia Trépanier (Marc Desrochers), Nadia Trépanier (Tex Bernier), feu Rémi Trépanier (Catherine St-Onge), feu Martin Trépanier; ses petits-enfants : Emily, Eliane Desrochers, Océane Trépanier, Anthony et Anély Bernier; ses frères et sœurs : Diane, Ghislaine (Alain Leblond), Nicole, feu Fernande, Mario; ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Leclerc et Trépanier; plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'unité de soins palliatif et du département de dialyse de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à Louise.où la famille vous accueillera à compter de 13h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein. Site web : rein.ca. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire