Roger Guillot



À l'Hôpital Laval, le 26 janvier 2023, à l'âge de 91 ans et 11 mois, est décédé monsieur Roger Guillot, époux de feu madame Monique Fortier. Il était le fils de feu monsieur Alphonse Guillot et de feu madame Rose de Lima Drouin. Il demeurait à Québec (arr. Beauport).L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière paroissial, rue de Fargy.Monsieur Guillot laisse dans le deuil ses enfants : Christian (Guylaine Boudreault), Hélène Ouellette, François (Francine Boutet), Marie-Claude (Alain Esculier), Nathalie (Jacques Moutou), Elisabeth (Jacques Paradis), Jean-Dominique (Christiane Patry); ses petits-enfants :Sarah et Catherine, Jean-Mathieu, Louis-Philippe et Alexandre, Émilie et Rebecca, Rosélie, Julia, ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs : Sr Françoise DMA, Georges (Hélène), Denise et Paul (Charlotte), la famille Fortier ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. Il était également le frère de feu: Germain et Camille.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725 chemin Ste-Foy, Québec, G1V 4G5, 418-656-8711, www.iucpq.qc.ca.