ROBITAILLE, Nicole



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 décembre 2022, à l'âge de 79 ans et 10 mois, est décédée madame Nicole Robitaille, épouse de feu monsieur Jacques Gauvin, fille de feu madame Fernande Vadeboncoeur et de feu monsieur Ovila Robitaille. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :dès 9 h.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation, la journée même. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Éric (Nancy Couture), Annie (Michel Caron), Julie (Jean-Martin Bouchard); ses petits-enfants: Daphnée (Sébastien Collin) et Meagan Couture-Gauvin, Elodie Bouchard, Lydia (Bruno Clermont) et Jonathan Caron (enfants de Michel Caron); ses frères et soeurs: feu Denise, feu Gisèle (feu Gilles Fiset), Ginette (feu René Gagnier) ; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gauvin: Jean-Marc, Jean-Marie, Richard (Lise Lepire), Denis (Francine Chenard); ainsi que neveux, nièces, parents et ami(e)s.