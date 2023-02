PAINCHAUD, Jean-Charles



Au C H U L, le 14 janvier 2023, à l'âge de 90 ans et 1 mois, est décédé monsieur Jean-Charles Painchaud, époux de madame Françoise Fortier, fils de feu madame Donalda Proulx et de feu monsieur Rolland Painchaud. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. Il laisse dans le deuil son épouse Françoise Fortier; ses enfants François, Claude (Hélène Sliger), Louis (Marie-Claude Lebel), Denis (Sylvie Jolicoeur); ses petits-enfants; Amélie, Olivier (Marjorie Laliberté), Maxime (Emily Hsiung), Stéphanie (Louis-Charles Godin), Charles-Éric (Laurie Boucher), Alexandra(Louis-Charles Galarneau), Alexandre Chabot (Marie-Pier Tremblay) et Meg-Ann; ses frères; Raymond (Aline) et feu Louis-Philippe; ses beaux-frères et belles-sœurs: Suzanne Fortier (feu Claude Collin), Guy Fortier (feu Annette Gaudreau), Gertrude Fortier (feu Gérard Laberge), Denis Fortier (Monique Boudreau), Josette Fortier (feu Jean-Charles Ménard), Marguerite Fortier, Germain Fortier (Jocelyne Gendreau), feu Marcel Fortier (feu Jeanne Blais), feu Pierre Fortier (feu Colette Lavoie), feu Martin Fortier (Yolande Vaillancourt, feu Charles Fortier (Lorraine Gaudreau) et feu Michel Fortier (Gemma Marois). Ainsi que plusieurs arrières petits-enfants, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier Docteur Johanne Paradis, Docteur Pascale Chouinard, Docteur André Lamarre, Docteur Julie Chabot et le personnel du CHUL pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Oeuvres Jean Lafrance, 1390, Route de l'Aéroport, Québec, Québec, Téléphone : 418- 681-3883, Courriel : info@lesojl.com, site web : www.lesoeuvresjeanlafrance.ca et la Société St-Vincent de Paul de Québec 2225, boulevard Henri-Bourassa, Québec, Québec, Téléphone : 418 522-5741, Courriel : info@ssvpq.orgSite web : ssvpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.