LAVOIE, Yvon

C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Yvon Lavoie, survenu à Québec le 19 décembre 2022. Il était le fils de feu Annette Lafontaine et de feu Bertrand Lavoie. Il habitait à Québec.Il laisse dans le deuil ses sœurs : Lise Lavoie (feu Christian Rouleau), feu Nicole Lavoie (feu Napoléon Aubin), Micheline Lavoie et Danielle Lavoie (Gérald Lavoie) sa nièce Nadine Rouleau (Jean-Pierre Lafontaine) et leurs fils : Alexandre et Olivier ainsi que plusieurs tantes, cousins, cousines et amis.Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.