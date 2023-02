GENOIS, André



Au CHSLD Champlain des Montagnes, entouré de l'amour de sa famille, le 9 décembre 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur André Genois, époux de dame Claudette Saucier. Il était le fils de feu monsieur Henri Genois et de feu dame Georgiana Hamel. Il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Catherine (Marius Robitaille), Henri (Annie Latulippe) et Mélanie (Martin Boucher); ses petits-enfants : David (Joana Labrecque), Félicia, Camille (Christophe Trépanier) et Abigaël; son arrière-petit-fils : Jacob; ses frères et sœurs : feu Lucille (Roger Juneau), Jacqueline (feu Marc Pépin), feu Gisèle (feu Gabriel Lefebvre), feu Denise (feu Michel Provençal), Jean-Claude (Gabrielle Boutin), Ginette (Gustave Poulin) et Jean-Pierre (feu Hélène Mainguy); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Saucier : feu Réjeanne (Ginette Parent), feu André (feu Rollande Boucher) et feu Cécile (feu Lucien Vézina) ainsi que plusieurs neveux, nièces, ami(e)s et collègues de travail de l'Industrielle Alliance, où il a occupé le poste de contremaître en électricité et maintenance pendant plus de 20 ans. La famille recevra les condoléancesde 9h à 10hLa famille désire remercier l'ensemble du personnel du Centre d'hébergement Champlain des Montagnes pour le dévouement dont ils ont fait preuve, leur soutien et la délicatesse des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Parkinson Québec. La direction des funérailles a été confié à