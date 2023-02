GERMAIN, Thérèse Lachance



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus à Québec, le 4 janvier 2023, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Thérèse Lachance Germain, épouse de monsieur Robert Germain, fille de feu monsieur Roger Lachance et de feu madame Adrienne Turgeon. Elle demeurait à Québec. Outre son époux, elle laisse dans le deuil, sa fille Nathalie (Erick Landry), ses petits-enfants Audrey et Guillaume, son frère Jacques (Lawrence Blais) et sa sœur Céline (Michel Filion); les membres de la famille Germain : Ghislaine (feu André Martel), Marcel (feu Céline Langevin), Geneviève Coulombe (feu Roger Germain), Jeannine Gagnon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses parents et son frère Jean, ainsi que les membres de la famille Germain : Lucie, Lucille, Jean-Marc (feu Marcelle Pelletier), Jacqueline (feu Richard Breton) et Jacques. La famille remercie sincèrement l'équipe de l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Québec, 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8, tél. : (418) 682-6387, téléc. : (418) 682-8214, site Internet : www.fmcoeur.qc.ca. La famille recevra les condoléances en présence du corps à la :le samedi 4 février 2023 de 11h à 13h45.et de là au cimetière Mont-Marie de Lévis.