LAVOIE, Jacques



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Jacques Lavoie, survenu à Québec le 5 janvier 2023, à l'âge de 64 ans. Il était l'époux de madame Suzanne Pineault-Lavoie, le fils de feu Gertrude Lechasseur et de feu Louis Lavoie. Il était natif de Rimouski.Outre son épouse, iI laisse dans le deuil ses enfants : Simon (Patricia Boutin) et Marie-Ève; ses petits-enfants : Coralie, Lucas, Louis-Félix, Ludovic-Olivier et Léonie; ses frères et ses sœurs : André, Adrien, Danielle, Gaston, feu Richard, Gérard et Diane; son beau-frère Doris (Johanne d'Amours) et ses belles-sœurs : Lise et Lucie; ses neveux, ses nièces, ses cousin(e)s, ses oncles, ses tantes ainsi que ses ami(e)s. Son épouse et ses enfants tiennent à adresser des remerciements particuliers au personnel du 4ième étage du CHSLD Saint-Antoine pour les bons soins prodigués et un merci particulier à Vincent Lemay, travailleur social. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la campagne de financement du Dr Robert Jr Laforce - Recherche sur les maladies neurodégénératives (Clinique Interdisciplinaire de mémoire de l'hôpital de l'Enfant-Jésus).https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/campagne/on-simplique/defi/9b2c5c79-d3d6-4321-9786-bcc690cb5c3fNe pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.