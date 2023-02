GUILLOT, Marie-Paule



Au Centre d'Hébergement Limoilou, le 23 janvier 2023, à l'âge de 91 ans et 11 mois, est décédée paisiblement madame Marie-Paule Guillot, épouse de feu monsieur Roland Guillot. Elle était la fille de feu madame Gérardine Bélanger et de feu monsieur Adolphe Guillot. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 13h30 au salon commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Ste-Thérèse de Lisieux. Madame Guillot laisse dans le deuil ses enfants : Marjolaine (Alain Pichette), Michel (Clémence Pichette), Carole (Denis Savard) et Claudine (Mario Touchette) ; ses petits-enfants : Frédérick (Caroline L'Heureux) et Émilie (Pierre-Alexandre Royer), Geneviève (Christian Martin) et Catherine (Alexandre Giroux), Luigi (Gabrielle Chartrand) et Claudia (Maxime Bélanger) ; ses arrière-petits-enfants : Raphaël, Benjamin, Elisabeth et Chloé ; ses sœurs et son frère : Béatrice (feu Charles-Aimé Giguère), Georges (feu Claudette Bélanger) et Véronique ; ses belles-sœurs : Lise Paré (feu Aurèle Guillot) et Madeleine Doré (feu Emmanuel Guillot) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Emilien (feu Claire Thomassin), feu Thérèse (feu Charles-Aimé Vallée) et feu Laurent Guillot. Un remerciement spécial au personnel du 3ème étage du Centre d'Hébergement Limoilou pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com