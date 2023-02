ARCAND, Armand



Au Centre d'Hébergement Mirodor, le 9 janvier 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Armand Arcand, époux de feu dame Hélène Ruel, fils de feu monsieur André Arcand et de feu dame Gabrielle Bédard. Il demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. La famille recevra les condoléances à lade 9h à 10h45, suivi duL'inhumation aura lieu à une date ultérieure. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Monsieur Arcand laisse dans le deuil son fils Sébastien (Chantal Bazin); ses petits-enfants : Jérémy, Alexy, Éliane et Mathieu, Simon; son amie Denise Savard; ses frères et sœurs : feu Huguette, feu Pierrette (Jacques Turgeon), France (feu Paul Bélanger), Réjean (Marie-Paule Gauthier), feu Jean-Claude (Monique Bertrand) et feu Gérard; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ruel : Suzanne (feu Marc Paré), Jacques (Thérèse Paré), feu Richard (Michelle Desaulniers), feu Louise (feu Jean Baribeau), feu Raymonde (feu Jacques Bénard), feu Jeannine (feu Lionel Gauthier), feu Jean-Claude, feu André (feu Jeannette Capano) et feu Bruno (feu Trudy Young) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un remerciement tout spécial à son amie Denise et au personnel du Centre d'Hébergement Mirodor pour leur dévouement et les excellents soins prodigués. Pour ceux qui le désirent, compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Fondation du l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec https://iucpq.qc.ca/fr/fondation. Des formulaires seront disponibles au salon.