GERMAIN, Omer



À l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 26 décembre 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Omer Germain, époux de madame Claire Drolet et fils de feu monsieur Émilien Germain et de feu madame Germaine Derome. Il demeurait à Saint-Basile. Monsieur Germain laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Pierre (Maryse Dubé); ses frères et soeurs de la famille Germain : feu Cécile, (Jean-Guy Cantin), Marie-Jeanne (Borromée Leclerc), Yvette (feu Paul-Émile Cantin), Guy (feu Huguette Petitclerc) et Aline (Michel Lorrain); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Drolet : feu Paul (Denise Julien), feu Guy, Réjeanne (Roger Bédard), Ghislaine (Jacques Barbeau), Michel (Micheline Thibault), Ginette (Jacques Savard), feu Raymonde et Solange (feu Michel Marcotte) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel dévoué de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec.La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 9h sous la direction de laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein https://rein.ca/