DROUIN, Huguette Riendeau



Au Centre d'hébergement Saint-Antoine, le 15 janvier 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Huguette Riendeau, épouse de feu monsieur Gilles Drouin. Elle était la fille de feu dame Jeanne Crête et de feu monsieur Fernand Riendeau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 4 février 2023 de 19h à 21h etde 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil ses fils : Jean (Nancy Gélinas), Pierre (Diane Simard) et Stéphane (Socrates Salazar Rojas); ses petites-filles : Marie-Michèle Drouin (Jérôme Lepage) etMélinda Drouin (Loïc Alec Paré); son arrière-petite-fille Éva-Félixe Lepage; ses sœurs et son frère : Solange (Gilles Hébert), Jacynthe (feu Denis Grégoire), feu Francine (Rony Devost), Johane (Michel Mercier) et Jean (Christine Provencal); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Drouin : feu Odette (Yvan Lemieux), feu Richard (feu Denise Letarte) et feu Michel ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier Francine Bérubé, Isabelle Gagné et le personnel dévoué du Centre d'Hébergement Saint-Antoine pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, téléphone : 418-527-4294.