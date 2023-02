DE LAUNIÈRE, Luc



À l'Institut Universitaire de Cardiologie et Pneumologie de Québec, le 26 décembre dernier est décédé à l'âge de 64 ans, monsieur Luc De Launière. Il était le fils de feu Irenée De Launière et de feu Rita Cloutier. Luc laisse dans le deuil son fils Maxime, Johanne Morency sa conjointe et sa fille Geneviève; sa famille : Irène (André Fortin), Lisette (Raymond Desjardins), Danielle (Maurice Gagné), André (Réjeanne Julien), Camille (Lise Deschesnes), Gilberte (Alain Archibald), Renée (Claude Legault), Roger, Robert (Céline Marois), feu Denis (Carole Patenaude) et Mario; les Fortin : Carl, Rémi (Andrée Roy), Isabelle (feu Martin Lagacé), Dominique (Régent Cloutier); sa belle-famille Morency : Linda (Pierre Dumont), Maude (Alain Poulin), Luc, Guy, Sophie (Pierre Pelletier), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et ses chers amis. La famille recevra les condoléances au :dès 13h.La famille désire remercier le personnel soignant de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ (2700 ch. Des Quatre-Bourgeois, 2e étage bureau Y-2315, Québec QC G1V 0B8).