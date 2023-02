MOISAN, Paul



À l'Hôpital Général de Québec, le 9 janvier 2023, à l'âge de 84 ans et 6 mois, est décédé monsieur Paul Moisan, époux de madame Lise Desrochers, fils de feu madame Germaine Turgeon et de feu monsieur Azarias Moisan. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auLes cendres seront déposées au Mausolée du Cimetière St Charles. Il laisse dans le deuil son épouse Lise Desrochers; son fils Thierry (Kim Rioux-Paradis); ses frères et soeurs: Jeanne-D'arc Moisan (feu Gaston Guérin), René-Paul Moisan (Renée Mathieu), Roger Moisan (Élisabeth Perron), Émilienne Moisan (Gérard Godin), Françoise Moisan (Marc Doré), Madeleine Moisan (Armand Guay); sa filleule Julie Moisan; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Turcotte: Carole (Denis Montigny) Danny (Cheryl Babiak), Barbara et David; tante Claudia et oncle Léonard Comeau; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et collègues de travail. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, Québec, Québec, téléphone : 418 682-6387, site web : www.coeuretavc.ca et à la Société Parkinson. Des formulaires seront disponibles sur place.