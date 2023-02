BÉCHARD, Thérèse



À Québec, le 9 janvier 2023, à l'âge de 65 ans, est décédée madame Thérèse Béchard, fille de feu madame Françoise Casault et de feu monsieur Edgar Béchard. Elle était la conjointe de feu monsieur Yvon Proteau. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 14h au centre commémoratifMadame Béchard laisse dans le deuil ses filles: Lise Lamontagne (Stéphane Truchon) et Mélissa Landry; ses petits-enfants: Cédric Dantinne et Alexis Truchon; ses frères et sœurs : Jacqueline, Marcel, Jean-Yves et Raymond (Sonia Roods); son filleul Mathieu Béchard; ses nièces et neveux: Sonia, Michel, Martin, Julie, Michaël et Nicolas ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la mère de feu Serge Lamontagne. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don au Centre de prévention du suicide, 1310, 1ère Avenue Québec (Québec) G1L 3L1, Téléphone: 418 683-0933 www.cpsquebec.ca/fondation-cpsq/