CHÂTEAUVERT, Yves



À son domicile, le 14 janvier 2023, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Yves Châteauvert, fils de feu monsieur Émile J Châteauvert et de feu dame Rita Fortin. Il demeurait à Saint-Raymond. La famille recevra les condoléances au. La direction des funérailles a été confiée à laMonsieur Châteauvert laisse dans le deuil son frère : Serge (Sylvie Jobin); sa filleule Isabelle; ses neveux : Maxime et Tommy ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses parents; sa sœur Diane et son frère André. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation cœur et avc.https://www.coeuretavc.ca/?gclid=EAIaIQobChMI68v98LTM_AIVQ4NbCh2VMQjPEAAYASAAEgK7lPD_BwE&gclsrc=aw.ds