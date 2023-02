PELLETIER, Rosaire



Au CHUL, le 7 janvier dernier, est décédé à l'âge de 100 ans, monsieur Rosaire Pelletier, époux de feu Jeannine Brousseau. Il était le fils de feu Ernest Pelletier et de feu Georgiana Rood. Il laisse dans le deuil ses enfants : feu Huguette (Clément Côté), Denise (Pierre Bouchard), Louise, Jocelyne (Pierre Morillon) et Jean-François (Brigitte Nantel); sa petite-fille Chantal (Richard Pageau) et son arrière-petite-fille Camille; ses frères et sœurs : feu Armand, Lucille, feu Marcel, feu Thérèse, feu Marie, Madeleine; ses beaux-frères et ses belles-sœurs, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances audès 10h.Sylvio Marceau St-Vallier diffusera l'événement funéraire de Rosaire Pelletier le dimanche 5 février 2023 de 11h HNE à 12h HNE. Il vous sera possible de le visionner en direct ou en reprise via