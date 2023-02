DRAPEAU, Élisabeth



C'est avec une infinie tristesse que je vous informe de la perte de ma fille et petite sœur de Charlotte. Élisabeth, baptisée Élisabeth Anne-Catherine Scarlet, est décédée accidentellement le 10 janvier 2023, à l'âge de 11 ans. Elle laisse dans une profonde tristesse sa maman Lissia C. Tremblay, son papa feu Claude Drapeau et sa grande sœur adorée Charlotte. Ses grands-mamans, France Pouliot (feu André Roy) et Renée Roy, ses grands-papas feu Marcel Rosario Tremblay (Martine Bougie) et feu Réjean Drapeau, son parrain Pascal et sa marraine Lucie, ses oncles et tantes Chantal (Yannick) David Ray (Mylène), Pierre et Mme Marie pleurent aussi son absence ainsi que de très nombreux(ses) cousin(e)s, enseignant(e)s, coéquipières camarades et ami(e)s petit(e)s et grand(e)s.La famille rencontrera parents et ami(e)s aule vendredi 3 février de 10h à 13h, de 14h à 17h et de 18h à 20hVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Leucan (550, avenue Beaumont, bureau 300 Montréal (Québec) H3N 1V1).