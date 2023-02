DION, Patrick



À son domicile, le 10 janvier 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé subitement monsieur Patrick Dion, époux de feu dame Denise Corriveau. Il était le fils de feu dame Léona Bernard et de feu monsieur Joseph Dion. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 heures à 13 h 30.Il laisse dans le deuil ses enfants : Nancy (Jean-Pierre Bouchard), Sylvie (Claude Dufour) et Eric (Caroline Ménard); ses petits-enfants : Jessica, Jason, Olivier et Laurie; ses arrière-petites-filles : Léonie et Lumina; ses frères et sœurs : Emile (feu Monique Pelletier), Jeanne d'Arc (feu Maurice Martin), Gilberte (feu George Labonté), feu Hervé, Lorenza (feu Fernand Blais), Colette (Gérard Laverdière), Jeannot (Mariette D'Ostie), Nicole, Marie Paule (Denis Fortin) et Raynald (Doris Desjardins); ses beaux-frères et belles-sœurs : Gisèle (feu Germain Morissette), Raymond (Céline Isabelle), Eugène (Anita Morin), André, Madeleine (feu Jean-Marie Godbout), Rosanne (Max Roy), Réal, Richard (Aline Bédard) et Louisette (André Nichol) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre son frère Hervé qui l'a précédé ainsi que son beau-frère Armand (Fabienne Pelletier).