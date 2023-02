Circonscriptions fédérales: grogne dans l’Est et Lotbinière pour la carte électorale

La nouvelle proposition de redécoupage des circonscriptions fédérales, qui soulève l’indignation dans l’Est-du-Québec, suscite aussi son lot de frustrations dans la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches.

La réaction la plus émotive, dans la région, est venue de Lotbinière sur la Rive-Sud. Les 18 municipalités de cette MRC (actuellement regroupées dans Lévis-Lotbinière) seront désormais séparées dans trois circonscriptions différentes.

Leclercville et Val-Alain seront annexées à Bécancour-Nicolet-Saurel-Odanak tandis que Laurier-Station, Sainte-Croix et sept autres municipalités intégreront Mégantic-L’Érable.

« On va se ramasser avec trois députés. Moi, ça me choque beaucoup. C’est un non-sens. Les maires n’accepteront pas ça. On dirait qu’on ne se soucie plus de l’humain », a pesté le préfet de la MRC de Lotbinière, Daniel Turcotte.

Visiblement résigné, le député conservateur de Lévis-Lotbinière, Jacques Gourde, ne s’en formalise pas trop, rappelant que la Commission de délimitation des circonscriptions fédérales a le mandat difficile d’équilibrer la population des 78 circonscriptions du Québec. « On n’avait pas tant de marge de manœuvre que ça. Ça va dans le sens de ce que je proposais. »

Lac-Beauport et Sainte-Brigitte

Sur la Rive-Nord, le député conservateur de Portneuf-Jacques-Cartier, Joël Godin, se désole d’avoir perdu les électeurs de Lac-Beauport et Sainte-Brigitte-de-Laval au profit de la circonscription voisine qui sera rebaptisée Montmorency-Charlevoix.

La députée bloquiste de Beauport-Côte-de-Beaupré-Île-d’Orléans-Charlevoix, Caroline Desbiens, assure que ces nouveaux électeurs seront bien représentés, si le Bloc est réélu, mais elle critique aussi l’ajout « illogique » de deux municipalités dans une circonscription aussi vaste.

Deltell conserve Wendake

D’autres députés, comme le conservateur Gérard Deltell, étaient quant à eux soulagés.

Wendake et le secteur du Château d’Eau à Loretteville demeureront finalement dans sa circonscription de Louis-Saint-Laurent à laquelle il faudra ajouter le toponyme Akiawenhrahk (rivière Saint-Charles), suggéré par le grand chef de la Nation huronne-wendat.

Son confrère Pierre Paul-Hus s’est félicité de conserver Montagne-des-Roches dans Charlesbourg-Haute-Saint-Charles alors que la députée bloquiste de Beauport-Limoilou, Julie Vignola, n’a plus à craindre qu’on lui enlève le Vieux-Limoilou.

Dans l’Est-du-Québec, l’heure est loin d’être aux réjouissances avec la disparition d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia.

Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, et sa consœur de la circonscription visée, Kristina Michaud, ont promis, jeudi, de « se battre jusqu’au bout » pour empêcher cette perte de poids politique. La décision finale est attendue en septembre.

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, le Bloc juge par ailleurs « absurde » l’annexion d’Alma à la circonscription de Jonquière.