«J’adore vivre!»

La pandémie nous a tous plongés dans l’effarement, la stupéfaction et la peur. Peur de l’Autre qui peut nous contaminer. Peur de mourir de la COVID qui nous a vidés de nos rêves, de notre assurance et de nos désirs.

La guerre d’Ukraine a ensuite envahi nos espoirs. Elle rappelle l’Europe du XXe siècle et les deux guerres qui l’ont dévastée. Après la présidence désastreuse de Donald Trump, les États-Unis se retrouvent aujourd’hui à la merci d’extrémistes, qui souhaitent la mort de la démocratie. La liberté a perdu son âme, car dans la bouche de ses adversaires la haine a étouffé l’idée même de la paix.

L’accumulation des pires outrages du Canada anglais contre le Québec francophone et laïc ne nous étonne plus, mais les nouveaux outrages que nous subissons comme peuple depuis quelques semaines montrent de façon concluante que nous sommes confrontés actuellement à une québé­cophobie qu’il faut bien nommer, dénoncer et combattre. Elle nous a collectivement secoués, blessés au cœur et laissés sans voix.

Héritage

Nous devons comme seul peuple francophone en Amérique du Nord retrouver cette flamme vacillante transmise en héritage par ceux qui nous ont précédés et qui nous ont permis de survivre dans une mer anglo-saxonne. Une flamme qui a nourri la revanche des berceaux en faisant éclater la natalité. Grâce à des femmes qui, précisons-le, ne se sont pas toutes définies comme des victimes. Des femmes qui ont transformé le Québec en un matriarcat qu’il est de bon ton de nier de nos jours. Mais c’est là la force des femmes québécoises qui revendiquaient leur égalité dans un féminisme revendicateur et joyeux, sans exclure les hommes.

Enfant, il m’arrivait de ressentir une violente joie intérieure du seul fait d’exister. L’adoration que je portais à ma grand-mère, une maîtresse femme, et à mes tantes nourrissait mon bonheur de vivre.

Durant la pandémie, ma Rose, à peine quatre ans alors, m’a dit un jour : «Grand-maman, je ne veux pas que tu meures.» J’ai tenté de la rassurer à travers mes larmes et les siennes. Mais elle a ajouté : «Moi non plus, je ne veux pas mourir. Et tu sais pourquoi?» Et voilà que j’ai entendu les mots identiques que je me prononçais à moi-même quand j’étais enfant, «Parce que j’adore vivre!» a-t-elle crié à tue-tête.

Rage de vivre

Dans cette époque sombre, désespérante et tourmentée qui est la nôtre, il faut laisser cette joie rageuse de vivre refaire surface en nous.

Il ne faut pas perdre la lucidité à défaut de laquelle nous sommes instrumentalisés, robotisés et affadis. Cette joie n’est pas à confondre avec le plaisir instantané, un pâle succédané du bonheur. Il ne s’agit pas non plus du jovialisme, cette posture insignifiante qui masque l’ignorance.

En cette période de tremblement de terre au quotidien où l’actualité nous écrase sous l’horreur humaine, sachons donc retrouver en nous et en ceux qui nous sont chers la source jaillissante de nos émotions heureuses et des rires qui s’ensuivent.