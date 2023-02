Julien Lacroix part en tournée: le retour de l'humoriste divise le milieu

Julien Lacroix tente un véritable retour sur scène. Un mois et demi après avoir joué dans un bar montréalais, l’humoriste « maudit » vient d’annoncer une quinzaine de dates dans différents bars et salles de la province. Ce retour est toutefois accueilli très tièdement par des gens du milieu.

« Je ne pense pas que l’industrie est prête maintenant. Je trouve que ça va vite. [...] Julien a enlevé le plaster et ça ne saigne plus. Mais ce n’est pas guéri. »

Au bout du fil, Marie-Ève Lapierre, de l’Agence Feedback, mentionne au Journal ce que plusieurs autres intervenants nous ont indiqué.

Deux ans et demi après avoir fait l’objet de plusieurs allégations d’inconduite sexuelle, dans un reportage du Devoir, Julien Lacroix semble prêt à revenir plus sérieusement sous les projecteurs.

En novembre dernier, un reportage de La Presse discréditait plusieurs informations rapportées par Le Devoir et donnait la parole à certaines victimes alléguées de l’humoriste qui voulaient revenir sur leur témoignage initial.

Lacroix, qui s’était jusque-là complètement retiré de la vie publique, a alors commencé tranquillement à tester la température de l’eau. En décembre, il se produisait deux soirs dans un bar du quartier Hochelaga-Maisonneuve, en présence d’un agent de sécurité. Et le mois dernier, il donnait sa première entrevue télé depuis les « événements » de 2020.

Sur les routes du Québec

Cette semaine, l’humoriste poursuit sur sa lancée en annonçant de nouvelles dates de spectacles. Le tout commence demain soir, à la Brasserie Côte-St-Paul, dans le sud-ouest de Montréal. La totalité de la centaine de billets à vendre s’est écoulée.

Julien Lacroix jouera aussi Chez Maurice, un bar réputé pour l’humour et la musique à Saint-Lazare, où la capacité assise peut monter à 500 personnes. Il se produira également à Lévis, Magog, Saint-Eustache, Granby et Repentigny, dans des bars ou salles hors des circuits officiels de diffusion.

« Je recommence tranquillement à sillonner les routes du Québec pour tenir des soirées questions/réponses où s’entremêlent stand-up, impro, humour et confessions, a écrit l’humoriste dans une liste d’envoi. C’est très expérimental, mais j’avoue éprouver un grand plaisir à remonter sur scène et aller à votre rencontre. Dans le meilleur des mondes, je pourrais ramasser ainsi assez de bon stock pour éventuellement vous présenter un deuxième one-man show en bonne et due forme. »

Besoin d’attention

Contacté par Le Journal, Julien Lacroix a préféré ne pas donner d’entrevue. Il nous a toutefois indiqué travailler en solitaire pour programmer cette tournée, et que plusieurs villes étaient encore frileuses à le recevoir.

Le malaise est palpable ailleurs dans l’industrie. La gérante Sophi Carrier, fondatrice de l’Agence SPM (Arnaud Soly, Jean-Thomas Jobin), a admis ne pas s’être fait entièrement une tête sur la situation. Actionnaire du Terminal Comédie Club, elle a ajouté que le bar ne se presserait sûrement pas pour programmer l’humoriste.

Au Bordel Comédie Club, le copropriétaire Charles Deschamps a confirmé que Julien Lacroix était barré de l’établissement depuis la parution du reportage du Devoir. Il ne se voit pas recommencer à le programmer.

« On n’annonce pas les invités à l’avance. Donc, on ne veut pas faire vivre ça à des gens qui ne peuvent pas savoir qu’il sera là. »

« S’il a vraiment fait des démarches psychologiques, comme il le prétend, il n’insis-terait pas pour faire de la scène, parce que son besoin d’attention, il l’aurait comblé avec sa thérapie, a dit un humoriste qui a requis l’anonymat. La raison pourquoi on fait de la scène et qu’on veut être aimé, les artistes, c’est parce qu’on a un vide intérieur. »

Pour ou contre le retour de Julien Lacroix ? Du côté du public, plusieurs admirateurs de l’humoriste ont déjà fait leur choix. Dans les commentaires sous ses vidéos sur TikTok, plusieurs ont écrit : « The king is back ».