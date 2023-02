La série «Nuit blanche» ressuscite sur Prime Video et Séries Plus

La série «Nuit blanche», qui a été débranchée après une seule saison par Radio-Canada, aura finalement droit à une suite, qui sera diffusée sur Prime Video et Séries Plus.

Peu présente dans la première mouture, France Castel sera de retour sur le plateau l’été prochain pour reprendre son rôle de Loulou Hébert, une femme d’affaires à la tête d’un empire de cosmétiques. La comédienne est la seule pour l'heure à s’être engagée à retrouver l'univers «soap-polar» de Nuit blanche. La première saison mettait aussi en vedette les enfants de la matriarche, incarnés par Valérie Blais, Marilyse Bourke et Jean-Philippe Perras.

Julie Hivon, qui est l’autrice principale d’«Alertes», reprend du service pour concocter les nouvelles intrigues de Nuit blanche.

Prime Video dévoilera les nouveaux épisodes produits par Pixcom sur sa plateforme et Corus, qui détient Séries Plus, fera de même sur sa chaîne.

La première saison de Nuit blanche pourra également être rattrapée sur Prime Video.

Comme c’était le cas dans la première saison qui s’intéressait au présent et aux années 1970, on suivra cette fois la famille Hébert, qui demeure bouleversée par le meurtre de Loulou Hébert, et on retournera dans les années 1980. Une éventuelle troisième saison devrait employer le même canevas en se penchant cette fois sur les années 1990.

«C’est une première au Canada, et nous sommes ravis de nous associer à Corus pour ressusciter une série adorée des "fans" qui a encore beaucoup à raconter», a indiqué jeudi le responsable du contenu chez Prime Video Canada, Nav Saini, dans un communiqué.

Prime Video mise sur d’autres contenus francophones pour rallier les Québécois à son offre d’abonnement. La plateforme d’Amazon mise sur les séries humoristiques «LOL: Qui rira le dernier?» et «Pour un soir seulement».

Quant à Séries Plus, elle lance bon an mal an une grosse série québécoise. La dernière en date, Les bombes, est diffusée à compter de ce jeudi, à 21 h.