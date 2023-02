Photo courtoisie

Comme le veut la coutume québécoise et nord-américaine, le 2 février marque le Jour de la marmotte. Si elle voit son ombre sur le sol, elle rentre au terrier où elle se rendort pour six semaines encore. Si le temps est couvert, la marmotte restera éveillée, son instinct l’avertissant que le printemps sera doux et précoce. Beaucoup de choses à considérer pour une si petite bête avant de sortir ou non. Aux dernières nouvelles, le Québec comptait sa marmotte « officielle » Fred (photo) à Val-D’Espoir en Gaspésie.

Des pâtes en soutien au Pivot

Les Chevaliers de Colomb, conseil 10093 de Courville et conseil 2882 de Montmorency, tiendront un souper-soirée thématique Saint-Valentin, le samedi 11 février, au centre de loisirs Ulric-Turcotte, 35, rue Vachon, secteur Courville de l’arrondissement de Beauport. Au menu : dès 18 h, souper spaghetti, Pizza Passion, le tout suivi d’une soirée dansante avec Party Dance Flashback. Les profits de l’événement seront remis au Pivot pour l’aider à soutenir financièrement son programme de distribution alimentaire lancé il y a 9 ans auprès des familles à faible revenu. Cartes en vente à la Ressourcerie du Quartier. Sur la photo, de gauche à droite : Luc Lachapelle, propriétaire du restaurant Pizza Passion de la rue Seigneuriale ; Ginette Faucher, directrice générale du Pivot ; Luc Vaillancourt, responsable de l’activité, et Jocelyne Nadeau, v.-p. du CA du Pivot.

Triple nomination chez Brouillard

Florence Brouillard (photo 1), directrice générale de l’agence de communication Brouillard de Québec m’annonce trois (3) nominations en ce début d’année. Tout d’abord, Camille Ouellet (photo 2) est la nouvelle recrue au poste de conseillère en communication. Finissante de l’Université Laval (bachelière en communication), elle coordonne l’agenda de l’équipe et fignole toute la coordination des activités entre l’équipe et les clients. Marie-Claude Bourque (photo 3), à l’emploi de Brouillard depuis près de 15 ans, a grimpé les échelons, de conseillère en communication à coordonnatrice des opérations est aujourd’hui directrice des opérations et bras droit de la directrice générale, Florence Brouillard. Finalement, Eva Gauthier (photo 4) avait été nommée avant son départ (congé de maternité) directrice de l’administration. L’équipe Brouillard, installée dans le secteur Montcalm depuis 5 ans, compte désormais sept membres, incluant Jean, le fondateur et président de l’entreprise. Un déménagement et un agrandissement des locaux sont dans les projets de 2023.

Anniversaires

Serge Drouin (photo), ex-chroniqueur arts et spectacles au Journal de Québec qui participe toutefois, à titre de chroniqueur culturel, à quelques émissions de radio dans la région de Québec... Yan England, acteur, animateur de télévision, scénariste, producteur et réalisateur de courts métrages québécois, 44 ans... Shakira, chanteuse latino, 46 ans... Jean-Luc Grand-Pierre, ex-hockeyeur de la LNH et analyste à RDS, 46 ans... Michel Charette, comédien et acteur (District 31, Le Bonheur) 54 ans... Marie-Lise Pilote, humoriste, comédienne et actrice, 59 ans... Steve Penney, gardien de but, natif de Sainte-Foy, avec le Canadien de Montréal (1983-1986) avec 1 coupe Stanley en 1986, 62 ans... Michel Marc Bouchard, dramaturge et scénariste québécois, 65 ans... Christie Brinkley, ex-mannequin professionnel, 69 ans... François Lacombe, ex-défenseur avec les Nordiques de 1972 à 1975 et de 1976 à 1980, 75 ans.

Disparus

Le 2 février 2020 : Jean Dumas (photo), 82 ans, homme de radio et télévision, chef d’antenne pendant plus d’une décennie à CFCM Québec et copropriétaire de CJMF-FM... 2019 : Michael Ferguson, 60 ans, vérificateur général du Canada depuis 2011... 2019 : Jean-Paul Morency, 90 ans, père de l’humoriste François Morency... 2016 : Bob Elliott, 92 ans, acteur et comédien américain... 2015 : Stewart Stern, 92 ans, scénariste américain (La Fureur de vivre)... 2014 : Philip Seymour Hoffman, 46 ans, acteur et réalisateur américain... 2012 : Guy Messier, 85 ans, homme de théâtre québécois, conjoint de l’animatrice Claire Lamarche... 2011 : René Verdon, 86 ans, chef cuisinier français de la Maison-Blanche pour les administrations Kennedy et Johnson... 2008 : Barry Morse, 89 ans, acteur britannique (Le fugitif)... 2005 : Jean Chapdelaine, 90 ans, diplomate canadien... 2005 : Cyrille Felteau, 87 ans, journaliste québécois... 1996 : Gene Kelley, 83 ans, acteur et danseur américain.