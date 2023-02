Le matelot qui vole jusqu’aux Oscars!

Depuis Norman McLaren, Michel Brault ou Pierre Perrault, l’ONF n’a jamais eu très bonne presse au Québec.

S’il n’en tenait qu’au petit milieu du film québécois, il y a longtemps que l’Office national du film aurait fermé ses portes. Au mieux, on l’aurait transformé en école de cinéma ou en simple distributeur de films prônant les « valeurs canadiennes », c’est-à-dire des films qu’on pourrait associer à de la propagande. Pourtant, aucune compagnie, aucun studio n’a, à ma connaissance, cumulé autant d’honneurs que l’ONF au gala des Oscars, grand-messe annuelle du cinéma international.

Un grand total de 77 nominations dans l’histoire du gala, 12 Oscars, dont six depuis 1977 seulement, et l’Oscar d’honneur en 1989. Des centaines de prix à travers le monde et 90 prix Génie. Qui dit mieux ? Cette année encore, l’ONF est en nomination à Hollywood avec le film d’animation Le matelot volant, inspiré d’un fait réel qui dépasse l’imagination. Dans le port de Halifax, le 6 décembre 1917, un cargo français transportant 3 000 tonnes de munitions entra en collision avec un navire norvégien. L’explosion détruisit tout un quartier de la ville, 2 000 personnes perdirent la vie, 9 000 furent gravement blessées et 25 000 autres se retrouvèrent sans abri.

UN VOL PLANÉ DE DEUX KILOMÈTRES

Un matelot du nom de Charlie Mayers, qui marchait sur un quai au moment de la collision, survécut par miracle au carnage. Croyez-le ou non, après avoir volé dans les airs sur une distance de deux kilomètres, Mayers finit par s’écraser au sol complètement nu, mais sans une égratignure. C’est cette histoire que rappelle le film d’animation d’Amanda Forbis et Wendy Tilby, deux cinéastes de Calgary qui travaillent ensemble depuis 28 ans. Elles décrochent ainsi leur troisième nomination aux Oscars. Un exploit sans égal.

Le matelot volant est un film sans paroles d’à peine huit minutes. Dans ce bref laps de temps, les deux femmes arrivent à nous montrer au ralenti l’aventure rocambolesque de ce marin, à peu près dans le même temps qu’il a mis pour parcourir les deux kilomètres dans les airs au milieu d’un incroyable orage de débris. La musique du compositeur et cinéaste montréalais Luigi Allemano est presque plus « parlante » qu’un commentaire.

C’est au magazine The New Yorker que Le matelot volant doit sa nomination. Sa diffusion sur l’une des chaînes numériques du magazine a attiré l’attention des membres de l’Académie qui ont décidé de le mettre en nomination dans la catégorie des courts métrages d’animation.

C’EST LA PUBLICITÉ QUI PRIME

Grâce à cette nomination, Le matelot volant connaîtra sans doute un certain succès. Mais pas dans nos salles de cinéma ! Elles présentent rarement des courts métrages. Les propriétaires préfèrent montrer des films publicitaires qui rapportent des sous, même si le prix d’entrée en salle est de plus en plus élevé.

Tous ces films de l’ONF sont produits avec des fonds publics – environ 66 millions de dollars par an –, mais les occasions de les voir sur de grands écrans sont rarissimes. La plupart des films de l’ONF ont une meilleure distribution à l’étranger qu’ici même au Canada. Un film comme Le matelot volant serait passé inaperçu sans sa nomination à Hollywood.

Le matelot volera-t-il jusqu’à un trophée ? J’en doute, mais il vaut la peine d’être vu.

► On peut le visionner sur le site ONF.ca ou en utilisant le lien suivant : www.youtube.com/watch?v=gR7KDEslRaY.