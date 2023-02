Les Maple Leafs sont fatigués et blessés

Le congé fera énormément de bien aux Maple Leafs de Toronto, d’après leur entraîneur-chef Sheldon Keefe, estimant que sa troupe rebondira à son retour au jeu après le match des étoiles.

Privée de certains éléments comme l’attaquant-vedette Auston Matthews et le gardien Matt Murray, la formation de la Ville Reine a vécu des hauts et des bas au cours des derniers jours. Vaincue 6 à 2 par les Sénateurs d’Ottawa, vendredi, elle a enchaîné avec un gain de 5 à 1 aux dépens des Capitals de Washington deux jours plus tard. Cependant, un revers de 5 à 2 aux mains des Bruins de Boston, mercredi, a jeté une pointe d’amertume sur le début de ses vacances.

«Nous entamons la pause en sachant que nous constituons une bonne équipe et que nous sommes en très bonne position, a affirmé Keefe, tel que rapporté par le site NHL.com. C’est dur de conclure ainsi avant le congé, mais d’une certaine manière, tout cela sera bénéfique. Nous avons connu une belle campagne pour en arriver là. À un moment donné, nous avons besoin d’un arrêt, comme tout le monde d’ailleurs. Par contre, nous reviendrons en nous inspirant de notre parcours effectué jusqu’ici.»

Bataille serrée

Toronto occupe le deuxième rang de la section Atlantique avec 70 points, cinq de plus que le Lightning de Tampa Bay. Néanmoins, le club floridien détient quatre matchs en main et rien n’est joué. Les hommes de Keefe voudront sûrement s’assurer de conserver l’avantage de la glace en prévision du premier tour éliminatoire, même s’il ne s’agit pas d’un gage de succès en séries; au printemps passé, ils ont subi l’élimination à la maison contre les «Bolts» dans un duel numéro 7.

S’ils ne peuvent compter sur Matthews, aux prises avec une entorse au genou qui le tiendra à l’écart durant trois semaines au moins, ils auraient intérêt à s’inspirer des Bruins pour peaufiner leur jeu.

«Ils forment un bon club et comme eux, nous devons être attentifs à chaque petit détail. Une exécution efficace est requise et il faut trouver le moyen de se surpasser», a commenté le capitaine John Tavares.

Les Leafs reprendront le collier en livrant une série aller-retour aux Blue Jackets de Columbus les 10 et 11 février.