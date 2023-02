LHJMQ: victoire convaincante des Saguenéens

BAIE-COMEAU | Les Saguenéens de Chicoutimi ont stoppé la série gagnante du Drakkar de Baie-Comeau, ce jeudi soir, quand ils ont signé un gain convaincant de 5 à 2 sur la glace du centre Henry-Leonard.

Victorieux dans un troisième match d’affilée, les visiteurs du Saguenay ont été en plein contrôle face à des adversaires fatigués, qui ont manqué de conviction et de cohésion durant toute la soirée.

Le Drakkar a profité d’un jeu de puissance pour ouvrir le pointage, mais les festivités se sont arrêtées là. Les Bleus ont sonné la riposte avec deux buts rapides avant la fin de l’engagement initial.

Les « Sags » ont ajouté un troisième filet (en avantage numérique) en début de deuxième période qu’ils ont complètement dominée.

Retour difficile

Après deux triomphes de suite dans l’ouest de la province, les Nord-Côtiers ont effectué un retour difficile à la maison.

« On a bien commencé le match, mais par la suite, les jambes étaient pesantes. La concentration, le focus étaient moins là. Après un long voyage de trois en trois en Abitibi, on s’y attendait un peu », a reconnu le pilote Jean-François Grégoire.

Privé du vétéran Matthew MacDonald, blessé dès le début de la rencontre, le Drakkar a dû composer avec dix attaquants. « Leurs deux buts, surtout leur deuxième avant la fin de la première période, ont fait mal. Dans ce type de match, on aurait eu besoin d’un meilleur goaltending quand le pointage était serré. »

Encore Massé

Dans le clan des Bleus, l’entraîneur Yanick Jean pouvait difficilement en demander plus. « Outre les trois ou quatre premières minutes, les gars se sont vite ajustés et ont disputé un excellent match à l’étranger. On savait qu’ils étaient fatigués, il ne fallait pas les laisser respirer », a imagé le dirigeant.

L’excellent Maxim Massé a de nouveau sonné la charge en attaque avec un doublé. La recrue de 16 ans totalise déjà 22 filets à son actif. « Il est très bon, mais parvient à répéter ce genre de performance soir après soir. »

Thomas Desruisseaux, Alexis Morin et Zachary Gravel ont inscrit les autres buts des gagnants. Charles-Antoine Lavallée et Charles-Antoine Dumont ont riposté face au cerbère Philippe Cloutier.

Le Drakkar et les Saguenéens croiseront de nouveau le fer, dimanche, à Chicoutimi... Entre-temps, les membres de l’équipage baie-comois doivent se préparer pour la visite des Cataractes de Shawinigan, samedi après-midi.