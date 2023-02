Biopharmaceutique: la fin pour Medicago au Canada

L’entreprise Medicago met fin à toutes ses activités au Québec et au Canada. Le groupe chimique Mitsubishi Chemical Group a annoncé sa décision de mettre la clé dans la porte de cette entreprise qui a son siège social à Québec. Plus de 300 personnes sont touchées dans la Vieille-Capitale.

«Quel immense dommage. Un fleuron bien de chez nous qui s’envole», a brièvement commenté le maire Bruno Marchand.

Le groupe a décidé de ne pas poursuivre ses investissements dans Medicago, de procéder à la liquidation de la compagnie au Canada et aux États-Unis. À Québec, une haute dirigeante n’a pas voulu commenter. Cette décision a mis fin aussi au mandat avec leur firme de relations publiques qui n’était pas disponible.

Medicago est une entreprise biopharmaceutique canadienne spécialisée dans la recherche et le développement de nouveaux vaccins grâce à une technologie de particules pseudo-virales (PPV) à base de plantes.

Pas viable

«Medicago souhaite remercier tous ses employés pour leur engagement et leur passion. L’équipe de Medicago a repoussé les barrières scientifiques et nous savons qu’elle continuera de faire des contributions notables au sein du secteur biopharmaceutique et des innovations», peut-on lire dans le communiqué.

Le vaccin PPV de Medicago dans le cadre de la prévention de la COVID-19, avait été autorisé au Canada en février 2022 et depuis, l'entreprise se préparait à la transition vers une production commerciale. Le vaccin a toutefois été rejeté par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Aujourd’hui, en raison des changements importants qui se sont produits sur la scène vaccinale contre la COVID-19, et à la suite d'une analyse de la demande actuelle à l'échelle mondiale, le groupe a décidé de ne pas poursuivre la commercialisation de Covifenz.

En outre, le groupe a jugé qu'il n'était pas viable de continuer à investir dans la commercialisation des produits de développement de Medicago et a donc choisi de mettre fin à toutes ses activités.

Selon Santé Canada, les essais cliniques ont montré qu’une semaine après l’administration de la deuxième dose, le vaccin Covifenz de Medicago contre la COVID-19 était efficace à 71 %. Le Canada était le seul pays à avoir approuvé le Covifenz en février 2022.

Aide financière

L’automne dernier, le vaccin de Medicago contre la COVID-19 se faisait toujours attendre, deux ans et demi après le début de la pandémie.

À Québec, un complexe d’au moins 245 millions $ devait être opérationnel en 2023 sur l’avenue D’Estimauville. L’endroit devait embaucher éventuellement tout près de 500 personnes.

Le gouvernement fédéral avait signé un contrat pour acheter jusqu’à 76 millions de doses du Covifenz et Ottawa avait octroyé jusqu’à 173 millions $ à l’entreprise.

Déception

En juillet dernier, Au Japon, le ministre fédéral François-Philippe Champagne s’était rendu au Japon pour rencontrer les présidents de Mitsubishi Tanabe Pharma et de Mitsubishi Chemical.

«Nous sommes déçus de l’annonce faite par Mitsubishi Chemicals au sujet de la fermeture de Medicago. Nous pensons en premier lieu aux travailleurs de la région et à leurs familles qui se retrouvent dans l’incertitude», a mentionné Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé et député de Québec.