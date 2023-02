Météo au Québec: attention, froid extrême jusqu’à samedi!

Les Québécois devront profiter de la douceur relative durant la journée de jeudi avant l’arrivée d’une vague de froid extrême qui affectera pratiquement toute la province d’ici samedi.

Environnement Canada a émis un avertissement de froid extrême qui fera chuter brutalement les températures dans les abysses du thermomètre durant au moins 48 heures.

Dans le sud et le centre de la province, on prévoit des températures de -26°C à -24°C, notamment à Québec et à Montréal, alors que le mercure affichera -29°C au Saguenay.

Le soleil sera bien présent durant ces deux jours de froid polaire qui risque de provoquer des engelures si on a les mains moins bien couvertes.

La présence de vents forts engendrera un refroidissement éolien extrême pouvant atteindre des valeurs de -55°C dans les secteurs du nord du Québec, selon les prévisions de l’agence fédérale.

En attendant, le temps se présente plutôt instable avec des nuages et de faibles averses de neige par endroits, notamment dans la vallée du fleuve de Saint-Laurent et l’est du Québec.

Le mercure affichera des températures confortables de -2°C à Montréal et -5°C à Québec, avant de chuter rapidement en soirée où des vents forts provoqueront de la poudrerie.