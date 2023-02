«On était prêt à abandonner»: des immigrants pourront finalement acheter leur maison

Des immigrants pénalisés par une loi fédérale qui leur interdisait d’acheter une propriété pourront finalement obtenir la maison de leur rêve puisqu’un jugement de la Cour supérieure a tranché en leur faveur.

«On a du mal à croire que c’est vrai, qu’on a vraiment le droit d’acheter notre maison et de finaliser tout ça. On était très pessimiste, notre monde s’effondrait», laisse tomber, avec soulagement, Charlotte Cance Beneito, une immigrante française de 36 ans qui vit depuis près de trois ans à Québec.

Avec son mari, Nathan Beneito, et leurs deux filles de dix et huit ans, Lola et Emma, elle prévoyait s’acheter une maison dans la Capitale-Nationale. Après avoir trouvé leur propriété, les deux parents ont signé une promesse d’achat le 15 décembre et devaient conclure la transaction chez le notaire le 1er février.

Mais le 1er janvier, l’entrée en vigueur de la Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens a bien failli briser l’achat de leur cocon familial.

Cette mesure empêche les étrangers qui ne sont pas résidents permanents d’acheter une propriété au pays. Cela vise à éviter, pendant au moins deux ans, la spéculation immobilière des investisseurs étrangers qui fait monter considérablement les prix des logements, soutient le gouvernement fédéral.

Prêt à tout quitter

Pour eux, ce rêve qui a viré au cauchemar les a presque poussés à tout quitter ici et retourner en France.

«On était prêt à abandonner et repartir en France, mais là, on va s’accrocher», explique M. Beneito.

Mais un jugement de la Cour supérieure rendu mardi est venu tout changer. La haute instance a conclu que la loi ne s’applique finalement pas à un acte de vente signé après le 1er janvier 2023, si la promesse d’achat a été signée avant cette date butoir.

Heureusement pour la famille, le vendeur avait décidé d’attendre que le jugement soit rendu avant d’annuler la promesse d’achat et de se tourner vers un autre acheteur.

«On est vraiment chanceux qu’ils aient accepté de patienter», ajoute le couple.

RENÉ BAILLARGEON / AGENCE QMI

Desjardins prudent

Et la famille Cance-Beneito est loin d’être seule dans cette situation. Uniquement chez Desjardins, une centaine d’acheteurs étaient affectés par la nouvelle loi fédérale.

Conséquemment, l’institution financière québécoise avait suspendu le financement des promesses d’achat de ses clients qui ne sont pas citoyens canadiens ou résidents permanents depuis la fin décembre.

À la lumière du jugement, Desjardins est actuellement en train de revoir son positionnement. Même si elle estime que le risque est «très faible» que ce jugement soit porté en appel et donc, que cette décision soit renversée, l'organisation opte pour la prudence.

«À la fin du délai d’appel (30 jours), s’il n’y a pas d’appel, les cas visés par une promesse d’achat valablement signée avant le 1er janvier 2023 seront donc exclus de l’application de la loi. Ces cas pourront donc se régler grâce à cette décision et nos membres pourront acheter», a fait valoir la porte-parole, Chantal Corbeil.

Avocat spécialisé en droit immobilier, Stéphane Chatigny n’anticipe aucun appel de cette décision. Il souligne que le gouvernement Trudeau a consenti à la décision et les défendeurs n’ont présenté aucune opposition aux conclusions recherchées dans la procédure judiciaire.

«Nous croyons qu’il y a de fortes chances que le gouvernement Canadien modifie la loi ou le règlement, pour y apporter des précisions et la/le rendre conforme à la décision de la Cour supérieure», insiste Me Chatigny.

À l’heure d’écrire ces lignes, le gouvernement fédéral n’avait pas répondu à nos questions.