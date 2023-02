Sainte-Sophie c. Gargamel-Fitzgibbon

Une fable commode est en train de s’incruster concernant les défis d’Hydro-Québec.

Sophie Brochu, qui quittera en avril son poste de PDG, serait une sainte Dame de l’Environnement qui quitta prématurément le paquebot Hydro en raison des ambitions de mononcles de la CAQ, au premier chef Gargamel-Fitzgibbon.

Le co-porte-parole de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, a cru bon hier de relayer la fable en chambre, avec force éloquence, il faut le noter.

Barrages

« Je vais vous dire ce que beaucoup de Québécois racontent », a-t-il lancé. Dans cette « histoire », le gouvernement a mis « les barrages avant les bœufs ».

Il était une fois, donc, « une dirigeante compétente qui se fait annoncer en pleine campagne électorale que son patron veut construire plein [...] de gros barrages, mais qui, à l’interne, reçoit plein de documents et d’analyses sérieuses produits par des gens qui savent [de quoi] ils parlent [...] Le plan de son nouveau patron, bien, il est improvisé, puis il est irréalisable. »

Le résultat, à l’Hydro, serait : sauve-qui-peut ! Brochu, puis la présidente du Conseil, Jacynthe Côté ; et enfin Éric Filion, deuxième v.-p.

« Est-ce que c’est ça, l’histoire ? » s’interrogea GND plein de fausse candeur, avant d’affirmer que le premier ministre refusait que Brochu vienne en commission parlementaire.

François Legault répliqua en demandant s’il était réaliste, comme QS le prône, de réduire les GES de 55 % d’ici 2030. A-t-on assez d’électricité ?

Lors de la Commission parlementaire, les dirigeants d’Hydro répondront sûrement par la négative. GND n’eut qu’un argument d’autorité comme réplique : le Plan de QS fut « salué par tous les experts ».

(Déjà, le Plan stratégique 2022-2026 d’Hydro, piloté par Brochu, adoubé par le gouvernement Legault, le dit : « Plus de 100 TWh additionnels d’électricité » seront nécessaires pour la carboneutralité en 2050.)

Piqué, GND piqua ensuite le PM : une commission sans Brochu, ce serait comme « une réunion de la CAQ sans McKinsey ». Legault soutint qu’il n’avait jamais refusé que Brochu comparaisse ; que cette dernière n’avait pas de « différend [avec lui] sur les orientations ». Puis, uppercut : le chef de QS « fait de la compétition avec Éric Duhaime » comme « champion des complots au Québec ».

Des faits

La fable en effet peut s’apparenter à un complot. Oui, la sortie de Brochu en octobre contre le « Dollarama de l’électricité », avant la nomination de Fitzgibbon comme super-ministre, peut laisser croire qu’elle a mis sa menace à exécution.

Or, depuis octobre, il y a eu la création d’une « patente » unique : le « Comité de la transition énergétique », où siège le PM et le PDG d’Hydro, entre autres. La première rencontre en décembre s’est bien passée, certifie-t-on de tous les côtés. Au reste, le projet de loi 2 du ministre Fitzgibbon – pour plafonner l’indexation des tarifs d’électricité et encadrer l’obligation de distribuer de l’électricité – était réclamé par Hydro.

Quant à Jacynthe Côté et Éric Filion : les deux ne sont pas dans la rue. La première présidera le conseil d’administration de la Banque Royale. Et l’autre retournerait chez Bombardier dans un poste lucratif.