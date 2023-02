Sur Crave le 8 mars: dévoilement de la bande-annonce de «Désobéir: le choix de Chantale Daigle»

L’histoire de Chantale Daigle, qui était à l’été 1989 la seule femme au Canada à ne pas pouvoir se faire avorter, est racontée dans la série «Désobéir: le choix de Chantale Daigle», dont la bande-annonce vient d’être mise en circulation.

Produits par ALSO, la boite de production de Sophie Lorain et de son conjoint Alexis Durand-Brault, qui en est également le réalisateur, les six épisodes seront lancés sur la plateforme Crave le 8 mars prochain à l’occasion de la Journée internationale des droits de la femme.

Photo d'archives, Agence QMI

Le récit, qui a trait au droit des femmes de disposer de leur propre corps, est toujours d’actualité en Amérique du Nord et à travers le monde. Les auteurs Isabelle Pelletier et Daniel Thibault livrent le parcours de Chantale Daigle, qui se déploie «telle une véritable course contre la montre», promet-on. À peine adulte et avec l'aide de nombreuses femmes, Chantale Daigle s'est battue jusque devant le plus haut tribunal du pays pour faire valoir ses droits. Il s’agit d’une idée originale de la documentariste Gaëlle D’Ynglemare.

Photo d'archives, Agence QMI

Voici le synopsis dévoilé par ALSO et Crave: «Désobéir: le choix de Chantale Daigle» raconte l’histoire de Chantale Daigle (Éléonore Loiselle) qui, à l’âge de 21 ans, tombe amoureuse puis enceinte de Jean-Guy Tremblay (Antoine Pilon), un homme qui se révèlera manipulateur et agressif. Après une relation houleuse, elle le quitte, choisit de se faire avorter... mais Jean-Guy, blessé dans son orgueil et désireux de maintenir leur relation, fait appel à la justice pour l’en empêcher. Contre toute attente, un juge donne raison à Jean-Guy, bien que l’interruption de grossesse ait été décriminalisée un an plus tôt. L’affaire relance le débat sur l’avortement à l’échelle nationale et internationale. Devenue le centre d’un cyclone médiatique et politique, Chantale voit sa vie bouleversée à jamais. Trouvera-t-elle la force d’assumer son choix jusqu’au bout?».

Alex Bergeron, Luc Bourgeois, Rachel Graton, Patrick Hivon, Jean-François Pichette et Éric Robidoux complètent la distribution.