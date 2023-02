Troisième saison de «L'œil du cyclone»: amours et gros défis

Entre les rencontres de parents, les obligations familiales et les mauvais coups des enfants, les problèmes de voiture, de vermine et de voisins un peu bêtes, la troisième saison de «L’œil du cyclone» en est une de grands bouleversements et de nouvelles amourettes.

Officiellement en couple avec Mathieu (Pierre-Yves Cardinal), le bel ingénieur qui a emménagé près de chez elle l’an passé, Isabelle (Christine Beaulieu) apprend maintenant à conjuguer avec les enjeux de la famille recomposée, et du même coup à s’ajuster aux besoins particuliers du fils de son nouvel amoureux.

PHOTO courtoisie, Ève B. Lavoie

Éliane (Véronique Cloutier), la sœur d’Isabelle, aura, elle aussi, un nouvel homme dans sa vie, Paul (Jean-François Beaupré), qu’elle présentera à la famille au grand bonheur de leur mère Louise (Danielle Proulx), qui est d’ailleurs toujours un peu envahissante. Même s’il est gentil et qu’il a de l’entregent, Paul est un peu intense et aime jouer à la vedette. Éliane se questionnera aussi sur ses «daddy issues» et se lancera sur les traces de son père disparu depuis des années.

PHOTO courtoisie, Ève B. Lavoie

Tandis que JF (Patrick Hivon) et Mylène (Catherine Souffront) essaieront de fonder une famille, Emma (Juliette Aubé) recevra un diagnostic de TDAH alors que Jules (Joey Bélanger) ressentira ses premiers émois amoureux.

L’ainée des trois enfants d'Isabelle et JF, Jade (Emi Chicoine), qui est revenue vivre à la maison, entre pour sa part dans l’âge adulte et subira la pression de ses parents pour se trouver un emploi. Elle présentera par ailleurs elle aussi un nouveau copain (Étienne Lou) au clan familial.

PHOTO courtoisie, Ève B. Lavoie

Encore une fois, cette nouvelle saison, réalisée par Alain Chicoine et Julie Hogue et coécrite par une dizaine d’auteurs, fait du bien à l’âme. Elle nous plonge sans gilet de sauvetage dans le quotidien de cette famille attachante, quoique peu reposante, et nous fait passer du rire aux larmes en un instant.