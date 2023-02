Un milliardaire aurait payé pour coucher avec des mineures

LE JOURNAL | Un milliardaire québécois aurait orchestré tout un stratagème lui permettant de payer pour coucher avec de jeunes filles – souvent mineures – pendant plus de 10 ans, a révélé une enquête de Radio-Canada diffusée jeudi.

Robert G. Miller, le discret fondateur de Future Electronics, aurait ainsi payé des adolescentes pour leurs faveurs sexuelles entre 1994 et 2006, en plus de les encourager à recruter de leurs camarades de classe pour faire de même.

« Il aimait les filles les plus jeunes possible », confie l’une des dix présumées victimes rencontrées par les journalistes de l’émission Enquête. Six d’entre elles étaient mineures lors des faits, et toutes ont requis l’anonymat.

Au cours des années, le riche homme d’affaires a employé un modus operandi similaire pour obtenir des relations sexuelles avec des filles dont certaines n’avaient que 14 ans, selon Radio-Canada.

La rencontre avait lieu dans un grand hôtel montréalais, ou encore dans une luxueuse maison de Westmount.

Cadeaux et argent

Les jeunes femmes prenaient un verre en sa compagnie, étaient couvertes de cadeaux et devaient se laver, décrit le reportage.

Les relations sexuelles suivaient. Après quoi, on leur remettait une enveloppe contenant entre 1500 $ et 4000 $.

En général, les filles lui étaient présentées soit par un entremetteur, soit par une jeune fille qui avait recruté l’une de ses connaissances, allègue l’émission.

Par exemple, « Sophie » a raconté à Enquête avoir attiré une dizaine de ses amies dans ses griffes, et être rongée par la culpabilité depuis.

De plus, Robert G. Miller se présentait sous un pseudonyme : Bob Adams. Plusieurs ignoraient donc qu’elles avaient affaire à un individu dont la fortune est évaluée à près de 2 milliards $ par Forbes.

Le Service de police de la Ville de Montréal a déjà eu M. Miller et des hommes de son entourage dans sa mire, allant jusqu’à rencontrer plus d’une dizaine de ses présumées victimes, selon les sources d’Enquête.

Lors de l’interrogatoire de l’une d’entre elles, un avocat retenu par Robert G. Miller accompagnait les policiers, affirme-t-on dans l’émission.

Mais l’enquête, fermée en 2010, n’a mené à aucune accusation.

« Impuissant »

L’avocat du milliardaire, aujourd’hui âgé de 79 ans, a refusé dans une lettre à Radio-Canada toute entrevue sous prétexte que son client est atteint d’un Parkinson avancé. On mentionne aussi qu’il est « impuissant » depuis plus de 20 ans.

Enfin, l’avocat avance que Robert G. Miller n’a jamais eu de relation sexuelle avec une personne qui n’avait pas l’âge du consentement, soit 14 ans au moment des allégations.

Cependant, le Code criminel précise que toute relation sexuelle payée avec une mineure est un acte criminel.