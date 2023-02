Un retour salutaire pour l’Océanic

RIMOUSKI - Bonne nouvelle dans le camp de l’Océanic de Rimouski alors que l’attaquant de 17 ans Jan Sprynar a enfin reçu le feu vert des médecins pour renouer avec l’action ce vendredi face aux Eagles, au Cap-Breton.

Blessé au haut du corps, Sprynar a raté les cinq derniers matchs de son équipe. « Son absence nous a fait mal. C’est un élément important de notre offensive, particulièrement en avantage numérique avec son lancer sur réception. Il a déjà 17 buts (en 40 matchs) à seulement 17 ans. Quand il va ajuster son jeu au style nord-américain, il sera encore plus dangereux », a commenté son entraîneur, Serge Beausoleil, avant le long trajet d’autobus des siens vers le Cap-Breton.

Sprynar complétait bien le duo de Julien Béland et de Luka Verreault, qui n’a pas été aussi dominant en son absence. « Notre cœur à 17 ans. C’est pourquoi nous sommes patients, Maxim Coursol a été le meilleur à l’entraînement mercredi. De belles choses s’en viennent dans son cas. Quinn Kennedy, 16 ans, a joué un de ses meilleurs matchs dimanche dernier. Luke Coughlin prend de plus en plus de responsabilités à la ligne bleue, à 17 ans. Gill (Spencer) doit prendre un peu de force physique, mais il a toute une vision du jeu. MacGillivray et Laurent sont prêts à jouer. C’est pour ça qu’on s’est permis de bouger Frédéric Brunet », a précisé le pilote, qui est aussi le directeur-gérant de l’Océanic.

Un adversaire meilleur que sa fiche

Serge Beausoleil a prévenu ses joueurs de ne pas se fier à la fiche des Eagles pour évaluer leur prochain adversaire. « Le match de vendredi est très important pour nous. Les Eagles ont bougé lors de la dernière période des transactions. Ils ne sont pas à prendre à la légère avec les ajouts de Zach Biggar et Jacob Newcombe. C’est une équipe qui sera des séries et qu’il ne faut pas prendre à la légère ».

Constance recherchée devant le filet

Sans lancer la pierre à ses gardiens de 19 ans Patrick Hamrla et Gabriel Robert, Serge Beausoleil admet qu’il aimerait avoir un peu plus de constance devant le filet. « Robert est la principale raison de notre victoire contre les Voltigeurs, vendredi dernier. Il méritait de revenir dimanche contre les Sags, mais ce ne fut pas aussi bon. Hamrla doit arrêter de vouloir faire les arrêts spectaculaires et demeurer davantage dans son filet. Il a connu plusieurs bons matchs d’affilés avant les Fêtes, mais c’était plus difficile dernièrement ».

C’était la première fois que Robert obtenait deux départs consécutifs depuis le 10 décembre.