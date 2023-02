Désastre pour Junior Ulysse

Junior Ulysse s’est écrasé au sol après 52 petites secondes... Le boxeur québécois aura encore le temps d’y réfléchir, mais ce serait une bien triste façon de conclure sa carrière.

Surpris par une puissante droite au menton du Mexicain Gabriel Gollaz Valenzuela (26-3-1, 16 K.-O.), Ulysse a visité le plancher, fortement ébranlé, sans être en mesure de poursuivre le combat. Il s’agissait de sa troisième défaite seulement en carrière, mais sans doute la plus cruelle.

Junior Ulysse (22-3, 12 K.-O.), qui se battait tout juste avant le duel devant opposer Erik Bazinyan à Alantez Fox en fin de gala, avait laissé entendre plus tôt cette semaine qu’un revers pourrait signifier la fin pour sa carrière de boxeur. L’athlète de 34 ans n’était pas disponible au terme du combat pour commenter...

Wilkens Mathieu impressionne

La fin pour l’un, les débuts pour l’autre ? Plus tôt dans la trépidante soirée de jeudi au Casino de Montréal, le jeune boxeur Wilkens Mathieu n’a pas raté son baptême en boxe professionnelle, l’emportant par K.-O. technique dès le premier assaut après trois chutes au tapis de son pauvre adversaire.

« Ça s’est passé exactement comme prévu, a commenté le jeune homme de 18 ans. Je suis super content. »

Dès le départ, en apercevant Zsolt Birkas (0-1-1, 0 K.-O.) dans le ring, Mathieu a flairé une ouverture pour l’attaquer au corps. Cela allait mettre la table pour placer quelques coups au visage.

« Quand je l’ai vu dans le ring, je trouvais qu’il avait un corps exposé, un long corps », a qualifié le Québécois, précisant au passage n’avoir reçu aucun coup de poing durant les deux minutes et 49 secondes du combat.

« Ce que je voulais, c’était de vivre l’expérience chez les pros, a indiqué Mathieu. Il y a tellement de choses : l’atmosphère, la lumière, la musique, les caméras, le vestiaire... J’ai vraiment aimé l’expérience. »

Le boxeur ayant grandi dans la région de Québec espère avoir profité de la soirée, qui était d’ailleurs diffusée sur les ondes de TVA Sports, pour se faire découvrir.

« N’inquiétez-vous pas, ce n’est pas la dernière fois que vous allez me voir dans le ring, a-t-il promis, gonflé par sa victoire. Je vais être actif cette année. Vous allez me voir beaucoup. Je veux m’introduire aux partisans de boxe du Québec et qu’ils voient souvent ma face à la télévision. C’est mon objectif. J’aimerais faire un minimum de cinq combats cette année. »

Spectaculaire Gaumont !

Si la soirée devait se conclure par le combat de championnat NABF et NABA entre Erik Bazinyan et Alantez Fox, l’action n’a pas manqué plus tôt dans le gala.

Alexandre Gaumont (7-0, 5 K.-O.) en est un autre qui a remporté son combat dès le premier round de façon spectaculaire. Après un uppercut de la main droite, l’athlète de Buckingham a réussi à passer un crochet de gauche pour envoyer le Mexicain Carlos Gallego Montijo (8-5, 6 K.-O.) au pays des rêves après deux minutes et 26 secondes.

« C’est une combinaison qu’on travaille souvent au gymnase, a fièrement affirmé Gaumont, maintenant invaincu en sept combats. C’est une des victoires dont je suis le fier. Je m’attendais à faire quelques rounds, mais quand je l’ai sonné au premier, je n’avais pas le choix de le finir. »

Le Montréalais Avery Martin-Duval (9-0-1, 5 K.-O.) a sorti un spectaculaire crochet de gauche pour gagner par K.-O. au troisième round face au Mexicain Eduardo Mota Garcia (7-1-1, 2 K.-O.).

Christopher Guerrero (6-0, 2 K.-O.) a pour sa part dominé Edwin Villarreal Flores (3-1-1, 3 K.-O.) au troisième assaut pour infliger un premier revers au Mexicain. Victoire par knock-out technique.

Rencontré au Casino, Christian Mbilli (23-0, 20 K.-O.) assure que « tout va très bien » alors qu’il poursuit son camp d’entraînement à Montréal, sous les ordres de Marc Ramsay, en vue de son combat du 23 mars contre l’Équatorien Carlos Gongora (21-1, 16 K.-0).