Amira Elghawaby serait sage de démissionner

Ce n’est pas tous les jours qu’on voit des ministres séniors contredire publiquement leur chef à propos d’une de ses décisions. C’est pourtant bel et bien ce qui vient d’arriver à Ottawa.

Depuis la nomination d’Amira Elghawaby par Justin Trudeau au poste de représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l’islamophobie, malgré même qu’elle ait déjà accusé une majorité de Québécois d’être influencés par un sentiment antimusulman, plusieurs de ses ministres québécois se sont dits blessés durement par les propos de Mme Elghawaby.

Grogne au caucus

La réaction initiale du premier ministre fut de la défendre « à 100 % ». Après tout, hors Québec, cette nomination pouvait s’avérer payante politiquement pour lui.

Or, la grogne ne dérougissant pas au sein de son caucus québécois, M. Trudeau n’a eu d’autre choix que d’y porter attention. D’où son changement de ton, marqué, dès mercredi matin.

Devant les micros, M. Trudeau a dit que les Québécois ne sont pas intolérants et sont même, selon lui, « parmi les plus ardents défenseurs des droits et libertés individuelles ». À noter pour la postérité...

Il a aussi reconnu qu’il existe au Canada « deux visions » très différentes de la laïcité qui, pour celle du Québec, s’explique par sa propre histoire.

Comme quoi la montée combinée de boucliers à l’Assemblée nationale et au sein de son caucus québécois a eu son effet sur le premier ministre Trudeau.

Bon premier pas

Cette combinaison lui a rappelé qu’à la prochaine élection fédérale, il aura besoin du Québec s’il veut espérer un quatrième mandat, même minoritaire.

Il doit donc prendre mieux soin d’y préserver son précieux capital de popularité. Le risque étant que cette nomination commence à l’effriter. Le changement de ton de M. Trudeau est certes un bon premier pas.

Mais s’il est chanceux, quelqu’un fera comprendre à Mme Elghawaby qu’elle serait sage de démissionner. À moins que les excuses publiques tardives qu’elle a offertes mercredi en rencontre avec le chef bloquiste n’effacent cette ardoise pour de bon. Ce qui est toujours possible, mais serait étonnant.