Cinq vins pour se tenir au chaud

Sans dire qu’ils vous réchaufferont le cœur (les pieds et les mains), voici cinq vins qui s’accommodent fort bien des froides soirées hivernales.

D’abord, n’allez pas croire que la consommation d’alcool permet de vous réchauffer. Ses propriétés vasodilatatrices, l’effet de dilater les vaisseaux sanguins à la surface de la peau, donne l’impression d’avoir chaud... momentanément. En réalité, la température du corps va s’abaisser, puisque la chaleur interne va justement finir par s’échapper à la surface du corps. Qu’à cela ne tienne, les vins taniques et chargés en alcool sont souvent plus agréables à boire en hiver qu’en été, la température du vin ayant une incidence sur la manière de percevoir ses arômes et sa structure. Plus le vin sera frais, moins les parfums seront expressifs, plus les tanins paraîtront durs et moins on percevra l’alcool. En grimpant en température, les parfums vont s’amplifier, les tanins vont s’adoucir et l’alcool se fera mieux sentir en s’intégrant au fruité. D’où l’importance d’un service à la bonne température afin de préserver l’harmonie du vin. Or, il est plus simple de maintenir un vin à la bonne température dans nos chaumières l’hiver que sur une terrasse l’été. Voici donc cinq vins qui se prêtent bien à la saison.

Château La Grange Clinet, Grand Claret 2018, Bordeaux

★★1⁄2 | $$ | 17,95$ | France 14 %

Situé sur la rive droite de la Garonne où le merlot est roi (il compte d’ailleurs pour près de 70 % de l’assemblage du vin), le Château La Grange Clinet produit des bordeaux au profil moderne sans pour autant renier le terroir. Un rouge juteux et savoureux à souhait. Des tanins suffisamment corsés qui contribuent au caractère du vin. Ça demeure souple tout en montrant un corps de bonne concentration. Un joli boisé qui apporte des notes de grillé, lesquelles se greffent à des flaveurs de mûres, de bleuets et d’épices douces. Ne boudons pas notre plaisir ! Parfait avec l’onglet grillé et quelques frites. Servir autour de 16-17 °C.

Code SAQ : 14114279

Albet i Noya, Les Timbes 2018, Penedès

★★★ | $$1⁄2 | 25,25$ | Espagne 14,5 % | Bio

Offert depuis quelques années, le blanc El Fanio à base de xarel-lo (21,20 $ – Code SAQ 12674221 – ***$$) du même producteur est un achat à faire les yeux fermés. Le rouge qui vient d’arriver en SAQ est une belle découverte. Un assemblage de cépages autochtones caladoc (40 %) et marselan (40 %) auquel s’ajoute le tempranillo, le tout cultivé en bio et vinifié sans aucun intrant chimique. Du vin nature, donc. D’abord réduit, il demande une bonne oxygénation pour se révéler pleinement tant au nez qu’en bouche. Des notes de cerise, de fumée et d’épices. C’est dense, assez corpulent, un poil rustique, tout en montrant un fruité gourmand. Bel accord à prévoir avec une cuisse de canard confite. Servir autour de 15 °C.

Code SAQ : 14921134

Xavier Vignon, Vieilles Vignes 2020, Côtes du Rhône

★★1⁄2 | $$ | 17,65$ | France 15 % | Bio

Un tour de force par l’œnologue vedette Xavier Vignon, qui produit des vins de haute voltige. La syrah, qui compte pour 75 % de l’assemblage (le reste étant composé de grenache, mourvèdre et d’autres cépages rhodaniens), est ici superlative avec une masse fruitée imposante, des tanins mi-corsés et une amertume noble qui apporte de la fraîcheur, malgré une impression capiteuse en finale. Des flaveurs de cassis en confiture, de réglisse noire, de poivre et de lavande. Un vin costaud qui donne beaucoup de plaisir et offert à bon prix. Parfait pour l’agneau ou le gibier. Ne pas hésiter à le passer en carafe et prendre soin de le servir autour de 15-16 °C.

Code SAQ : 14214018

Château Maris, L’Autan 2021, Minervois

★★1⁄2 | $$ | 19,10$ | France 14,5 % | Bio

Syrah (85 %) et grenache (15 %) sont à l’unisson dans ce joli rouge du Minervois, région du sud de la France qui s’étend sur près de 60 km entre Narbonne et Carcassonne. Un vin riche et puissant avec des tanins amples et généreux. Derrière la puissance, on retrouve une texture veloutée, presque riche sans tomber dans le piège du vin asséchant. Des arômes typiques de fruits noirs, de garrigue, de thym, d’épices et d’olive. Parfait pour accompagner les viandes braisées. Servir autour de 15-16 °C.

Code SAQ : 12225493

Coto de Imaz, Gran Reserva 2015, Rioja

★★★1⁄2 | $$$1⁄2 | 34,00$ | Espagne 13,5 %

L’hiver est aussi un bon moment pour jouer du tire-bouchon avec des vins ayant un peu d’âge. Après un vieillissement de plusieurs mois en fût de chêne et en bouteille, ce rouge à base de tempranillo et un soupçon de graciano – un cépage local de la Rioja – se présente dans ses plus beaux habits. Des parfums aguicheurs de prune, de cerise, d’essence de vanille, de boîte de cigare, et une touche de goudron. En bouche, la matière se montre veloutée avec des tanins élégants et bien intégrés. Long et généreux, il charmera le plus grand nombre. À servir autour de 17-18 °C.

Code SAQ : 11962651

Correct ★

Bon ★★

Très bon ★★★

Excellent ★★★★

Exceptionnel ★★★★★

Plus d’étoiles que de dollars : vaut largement son prix

Autant d’étoiles que de dollars : vaut son prix

Moins d’étoiles que de dollars : le vin est cher