Curateur public, puis-je vous parler?

Je suis une intervenante communautaire auprès d’adultes ayant une déficience intellectuelle depuis de nombreuses années. Je travaille en particulier avec un groupe merveilleux composé de plusieurs adultes qui n’ont pas de famille, des adultes représentés justement par le Curateur public. Certains de ces participants fréquentent le centre d’activités de jour, dont j’ai la responsabilité depuis 17 ans.

Notre organisme est, en principe, partenaire du réseau de la santé et des services sociaux. J’aime les participants profondément et je n’ai pas peur de le dire et de le leur manifester. Ma réaction aux articles de La Presse du 25 janvier dernier au sujet du Curateur public fut vive. J’y ai perçu l’occasion de témoigner du sentiment d’impuissance que je ressens face à cette giga-structure rigide et complexe.

Dans cet article, M. Bourdon, directeur de la Direction territoriale Sud au Curateur public du Québec, mentionne que le Curateur public a un rôle complémentaire à celui des organismes communautaires. Et c’est dans cette optique de complémentarité que je réagis.

Côtoyer des personnes en situation de handicap pendant de longues années, les connaître, les accompagner dans des activités, intervenir dans des situations, développer des stratégies d’intervention, travailler à leur participation sociale, tout ça, c’est beau pour créer et solidifier une relation, mais aux yeux de la loi, cela ne me donne aucun statut.

Cela ne me permet même pas d’être considérée quand vient le moment de mettre à jour le plan de services individualisé du réseau de la santé et des services sociaux ou encore d’être contactée par le Curateur délégué pour faire un état de la situation de l’usager, encore moins pour tout simplement lui parler des difficultés vécues par notre participant.

Cela ne me permet pas non plus de jouer un rôle de proche aidante, puisque selon la nouvelle loi, le lien professionnel qui me lie aux participants m’empêche de me prévaloir d’un tel rôle. Les intérêts et l’avenir de nos membres représentés par le Curateur public se jouent donc souvent entre le gestionnaire de la ressource d’hébergement, à contrat pour le centre de réadaptation, l’éducateur pivot au dossier du CRDI, et le ou la curateur.trice délégué.e

La surcharge de dossiers, le roulement incroyable de personnel et le contexte critique du réseau font que, dans un trop grand nombre de situations, l’avenir et les intérêts de nos membres se jouent avec des gens qui ne les connaissent même pas.

Marianne Dupéré, intervenante-coordonnatrice Sans Oublier le Sourire

J’ai publié ici à peine le quart des revendications que vous avez faites au Curateur public dans votre lettre, et ça donne une bonne idée du fait que, comme les fonctionnaires sont incapables de travailler en dehors de la boîte, comme on dit, ils se privent de la matière première pour optimiser leurs interventions auprès des usagers. Et c’est un bien triste constat !