Dave Bautista promet plus d’action dans «Dune 2»

Si on se fie aux propos de l’acteur Dave Bautista, la suite de Dune sera plus intense que le premier film.

Dans un entretien accordé au site Collider, l’ancien lutteur de 54 ans a en effet avancé que le second volet de la saga aura «plus d’action» que le premier chapitre, sorti à l’automne 2021.

«C’est beaucoup plus intense que le premier film, a indiqué l’acteur qui reprend le personnage de Rabban dans la suite.

«Le premier volet était une sorte d’introduction. Il y a énormément de choses qui se passent [dans le second film]. C’est aussi plus tranchant, plus politique et plus intense. Il y a des moments de lévitation mais aussi des scènes amusantes, dotées d’un humour absurde.»

Le réalisateur de Dune, Denis Villeneuve, avait déjà tenu des propos similaires l’an passé en soulignant que le second film de la saga aurait «plus d’action et moins de dialogues» que le premier.

Dans son entrevue avec Collider, Dave Bautista a aussi fait l’éloge du cinéaste québécois, avec lequel il avait déjà travaillé dans le premier Dune mais aussi dans Blade Runner 2049 : «Comme mon personnage est plus présent dans le second film, j’ai passé plus de temps avec Denis [Villeneuve], a-t-il souligné. C’était excitant parce que j’adore travailler avec lui. Il arrive à soutirer le meilleur de moi. Avant que je quitte le plateau, on a même évoqué l’idée de faire un autre film ensemble. Je ne dirais rien de plus tant que ce projet ne se concrétisera pas mais il sait que mon rêve est de travailler avec lui en tant qu’acteur principal.»

Tourné l’an passé à Budapest et dans les Émirats arabes unis, Dune 2 prendra l’affiche le 3 novembre prochain.