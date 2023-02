Éclosion de Listeria dans une entreprise de crème glacée où les employés ne pouvaient pas se laver les mains

Les employés d’un fabricant de crème glacée « faite à la main» en Floride, Big Olaf Creamery, à l’origine d’une importante éclosion de Listeria aux États-Unis n’avaient aucun endroit où se laver les mains avant d’entrer au travail.

Cette conclusion provient d’une enquête de la FDA, à la suite de la propagation de la Listeria : la bactérie a fait un mort et envoyé 27 personnes à l’hôpital dans plus de 11 États américains, l’an dernier.

«Nous avons observé qu’il n’y avait aucun lavabo à l’extérieur de la section de production permettant aux employés de laver leurs mains avant d’y entrer», écrit la FDA dans son rapport.

L'enquête de la FDA a aussi révélé une série d'autres problèmes chez le fabricant qui ont contribué à l'épidémie, notamment l'absence d'un plan écrit de sécurité alimentaire.

La FDA a visité l'installation 14 fois pendant son enquête.

Il a aussi été constaté que le fabricant n'avait pas veillé à ce que les personnes soient qualifiées pour «accomplir les tâches qui leur sont assignées et avoir des dossiers documentant la formation à l'hygiène et à la sécurité alimentaire».

L'organisation a aussi constaté que l'établissement avait été recontaminé par la Listeria alors qu’une première éclosion était toujours en cours en juillet dernier.

Selon les Centres de prévention et de contrôle des maladies, la Listeria est une infection bactérienne causée par la consommation d'aliments contaminés.

Selon le CDC, les femmes enceintes, les personnes de plus de 65 ans et celles dont le système immunitaire est affaibli sont les plus à risque.

Les symptômes peuvent ressembler à des symptômes courants d'intoxication alimentaire, notamment la diarrhée et la fièvre, et la plupart des personnes qui présentent ces symptômes se rétablissent sans traitement.

L'entreprise familliale a publié une déclaration dans laquelle elle rejette toute responsabilité.