RACINE, Bernard



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 30 décembre 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Bernard Racine, fils de feu dame Adrienne Crépeault et de feu monsieur Raoul Racine. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil sa soeur Micheline (Jean-Paul Bélanger), ses nièces : Marlène (Cyrille Mallais) et Caroline (Tony Poulin); ses deux petites-nièces: Sarah Maude et Léa Poulin ainsi que ses cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances àde 16h30 à 19h30.La famille souhaite remercier les membres du personnel soigant du P3000 de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec.