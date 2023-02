F1: Ford avec Red Bull pour son retour en 2026

Le constructeur automobile Ford sera associé à l’écurie Red Bull pour son retour en Formule 1 en 2026 en tant que motoriste, a annoncé vendredi la marque américaine.

«Red Bull Powertrains et Ford s’associent pour développer un groupe motopropulseur hybride de nouvelle génération qui fournira des moteurs aux équipes Oracle Red Bull Racing et Scuderia AlphaTauri (l’écurie petite sœur de Red Bull, ndlr)», jusqu’à «au moins» 2030, a écrit le constructeur dans un communiqué.

Red Bull a remporté la saison dernière le championnat du monde des constructeurs.

Le retour de Ford en F1 en 2026 coïncidera avec la mise en place du règlement sur les nouveaux moteurs.

«C’est excellent pour le sport et nous sommes ravis de les voir rejoindre les incroyables partenaires automobiles déjà engagés en Formule 1», a réagi dans un communiqué le patron de la F1 Stefano Domenicali.

La marque américaine, engagée en F1 depuis les années 60 et jusqu’en 2004, est le troisième motoriste le plus titré en F1 grâce à ses 10 championnats constructeurs et 13 titres remportés chez les pilotes.

«C’est une marque mondiale avec un héritage incroyable dans le monde de la course et de l’automobile et ils voient l’énorme valeur que notre plateforme offre avec plus d’un demi-milliard de fans à travers le monde», a souligné Domenicali.

Le retour de Ford en catégorie reine se fera en même temps que l’arrivée d’un autre grand nom de l’automobile, l’Allemand Audi, qui s’associera à l’écurie Sauber en 2026.

À cette date, les moteurs, déjà hybrides depuis 2014, verront une augmentation de l’énergie électrique et utiliseront des carburants 100% durables.