Froid polaire au Québec: importants risques d’engelure en quelques minutes

Les Québécois qui osent braver le froid polaire s’exposent à d’importants risques d’engelure, préviennent des médecins, mais l’activité physique comme telle n’est pas trop risquée pour les gens en bonne santé.

«Il ne faut pas aller dehors [...] si on n’a pas de raison d’y être, parce que le risque d’engelure est très, très prépondérant», met en garde le Dr Mathieu Simon, pneumologue et chef des soins intensifs à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ).

«À -50 °C, tant mieux si des gens se sentent le courage d’aller courir, mais ce n’est pas quelque chose qu’on devrait recommander, ajoute-t-il. L’humain n’a pas été créé pour fonctionner à ce niveau de température là.»

Engelure en quelques minutes

Les trois médecins interrogés par Le Journal sont unanimes: les engelures représentent le plus grand risque pour ceux qui s’exposent au grand froid qui frappe la province vendredi et samedi.

«Pour n’importe qui, l’engelure est un danger, souligne le Dr Stéphane Perron, médecin spécialiste en santé publique. On est dans des conditions où ça pourrait arriver en cinq à dix minutes parce qu’il vente pas mal. Ça peut arriver assez vite.»

Causée par le gel de la peau et le manque de circulation sanguine, une engelure peut demeurer sensible au froid pendant des années. Dans les pires cas, une amputation peut même être nécessaire.

Toutefois, les sportifs aguerris qui décident quand même de s’aventurer ne courent pas nécessairement un risque pour leur santé cardiovasculaire.

«Il n’y a aucun problème pour le cœur, assure le Dr George Honos, cardiologue au Centre hospitalier de l’Université de Montréal. L’exercice est le même, qu’il fasse froid ou non. C’est probablement pire quand il fait chaud.»

Air trop sec

Évidemment, les gens qui ont des conditions pulmonaires ou une santé précaire doivent éviter de s’exposer à ces températures si basses. En fait, l’air est tellement sec que ça peut irriter davantage les bronches, selon le Dr Simon.

Mais malgré le froid, le Dr Perron invite les gens à sortir, tant qu’ils sont bien protégés.

«On veut toujours encourager le monde à faire de l’activité physique. S’ils s’habillent bien, il n’y a généralement pas de problème. Mais je n’encourage pas un entraînement par intervalles», nuance-t-il.

Quoi faire en cas d’engelure?

Enlever les vêtements humides ou mouillés

Se réchauffer avec des couvertes ou en peau à peau avec une autre personne

Appliquer de l’eau tiède sur la zone touchée. Évitez de frotter la peau.

S’il n’y a pas de plaie ouverte, appliquer une crème protectrice, comme un gel d’aloès

Il peut être nécessaire de consulter un médecin

Lors d’une engelure profonde, la peau devient froide blanche ou cireuse

Source : MSSS